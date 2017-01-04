{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,66
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 января 2017
03 января 2017
02 января 2017
14:47  04 января 2017 7

Экс-тренер сборной России по биатлону призвал отстранить россиян от Олимпиады 2018 года

Летний биатлон. Чемпионат мира-2014. Тюмень, биатлон, финиш, романова яна, усталость, спортсмен
Бывшая подопечная Пихлера уральская биатлонистка Яна Романова временно отстранена от соревнованийФото: Николай Бастриков © URA.Ru

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер считает, что россиян следует отстранить от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, если подтвердятся обвинения, представленные в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Если все заявления окажутся верными, россиянам должны предоставить „олимпийский перерыв“ и исключить. Конечно, среди отстраненных будут невиновные, но в противном случае меры будут бессмысленными», — цитирует слова Пихлера «Газета.ру» со ссылкой на RT.

Пихлер был тренером российской женской сборной по биатлону с 2011 по 2013 год и готовил команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной к Олимпиаде в Сочи. Как пишет РИА Новости, Пихлер уверен, что его подопечные допинг не употребляли, но поручиться он ни за кого не готов.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена временно отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, которая в ноябре объявила о завершении карьеры.

Результаты перепроверки проб российских спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх — 2014 в Сочи, станут известны не позднее конца февраля 2017 года, напоминает «Газета.ру».

Вольфганг Пихлер в настоящее время является главным тренером сборной Швеции по биатлону.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров