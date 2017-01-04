14:47 04 января 2017 7

Бывшая подопечная Пихлера уральская биатлонистка Яна Романова временно отстранена от соревнований Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер считает, что россиян следует отстранить от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, если подтвердятся обвинения, представленные в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Если все заявления окажутся верными, россиянам должны предоставить „олимпийский перерыв“ и исключить. Конечно, среди отстраненных будут невиновные, но в противном случае меры будут бессмысленными», — цитирует слова Пихлера «Газета.ру» со ссылкой на RT.

Пихлер был тренером российской женской сборной по биатлону с 2011 по 2013 год и готовил команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной к Олимпиаде в Сочи. Как пишет РИА Новости, Пихлер уверен, что его подопечные допинг не употребляли, но поручиться он ни за кого не готов.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена временно отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, которая в ноябре объявила о завершении карьеры.

Результаты перепроверки проб российских спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх — 2014 в Сочи, станут известны не позднее конца февраля 2017 года, напоминает «Газета.ру».

Вольфганг Пихлер в настоящее время является главным тренером сборной Швеции по биатлону.