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31 декабря 2016
15:21  04 января 2017 0

WikiLeaks назначила награду за пропавшую переписку Хиллари Клинтон

Клипарт, клинтон хиллари
Информация могла быть похищена из управления национальных архивов и учетных документов СШАФото: depositphotos.com © URA.Ru

WikiLeaks пообещала награду в 20 тысяч долларов за данные о пропавших из управления национальных архивов США документах по переписке Хиллари Клинтон. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на публикацию в твиттере WikiLeaks.

Также аккаунт ретвитнул информацию от ноября, где сообщалось о пропаже жесткого диска с информацией об электронной переписке Клинтон. В записи говорилось о том, что диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, предположительно, был похищен из управления национальных архивов и учетных документов.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что источником интернет-ресурса по письмам национального комитета Демократической партии США и по электронной переписке главы штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Джона Подесты была не Россия.

Анна Бояркина
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