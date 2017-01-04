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16:39  04 января 2017 0

Стороны сирийского конфликта готовятся к переговорам в Астане

Встреча по Сирии пройдет 23 январяфото:relaxic.net

Переговоры по Сирии в Астане намечены на 23 января. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, эксперты из России посетят Турцию 9—10 января для обсуждения подготовки переговоров, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информационные агентства. Свою делегацию для переговоров с сирийскими властями также готовит оппозиция Сирии.

«Оппозиция обязуется сформировать делегацию для проведения специальных переговоров, нацеленных на всеобъемлющее политическое решение сирийского кризиса, к 16 января 2017 года при участии гарантов», — цитирует текст соглашения издание. До этого часть сирийских оппозиционных группировок заявила о прекращении подготовки к переговорам в Астане.

О возможности проведения встречи сторон сирийского конфликта в Казахстане в декабре прошлого года договорились президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Нурсултан Назарбаев одобрил эту идею.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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