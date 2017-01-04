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04 января 2017
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16:57  04 января 2017 0

Путин поручил генпрокурору проверить региональные программы капремонта домов

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент ждет доклад до 1 октября 2017 годаФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Генпрокуратура проверит соблюдение законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах. Такое поручение ведомству дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В поручении уточняется, что проверка также коснется «принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия», — сообщает «Газета.ру».

Ответственным за выполнение поручения президент назначил генпрокурора России Юрия Чайку. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2017 года.

Ранее Путин поручил правительству РФ установить критерии очередности проведения капремонта в многоквартирных домах с учетом их износа к 1 марта 2017 года.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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