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Главные новости Свердловской области
17:31  04 января 2017 2

В Екатеринбурге помощник прокурора задержан по подозрению в угоне Mercedes

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , мерседес, руль, mercedes-benz, mercedes
Автомобиль был припаркован у караоке-бараФото: pixabay.com © URA.Ru

В Екатеринбурге задержали помощника военного прокурора, которого подозревают в угоне автомобиля Mercedes, припаркованного у караоке-бара.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию Екатеринбурга обратился 32-летний местный житель с заявлением о пропаже автомобиля Mercedes S-350 стоимостью около полутора миллионов рублей. По словам мужчины, машина была припаркована около караоке-бара «Ля мажор».

Вскоре автомобиль был найден в Верх-Исетском районе города, на парковке у детской поликлиники. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении угона, которым оказался 34-летний капитан юстиции, помощник прокурора Военной прокуратуры Центрального военного округа (ЦВО).

По данным агентства, задержанный отказался от дачи объяснений. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Расследованием занимается Военное следственное управление СК РФ по ЦВО.

Анна Бояркина
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