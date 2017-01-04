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18:12  04 января 2017 0

Ученые подсчитали, за сколько дней зомби-апокалипсис уничтожит человечество

Парад зомби, шествие. Екатеринбург, грим, карнавал, зомби, треш, трэш, монстр
Цивилизации дали всего сто дней до крахаФото: Дмитрий Сухоросов © URA.Ru

По мнению британских физиков, на сотый день после начала «зомби-апокалипсиса» численность людей на Земле уменьшится настолько, что повторное заселение планеты будет почти невозможным. Такие выводы опубликованы в Journal of Physics Special Topics, передает РИА «Новости».

«Зомби-апокалипсис» является одним из самых популярных сценариев конца света. Он подразумевает уничтожение цивилизации в результате стремительного распространения некого вируса или бактерии, которые превращают своих жертв в зомби. При этом заражение происходит через укус. Изучение подобных пусть и нереальных явлений может помочь медикам в исследовании последствий возникновения вспышек пока неизлечимых и смертельно опасных болезней, пишет «Газета.ру».

В статье физик Джеймс Мур из университета Лестера объяснил, что скорость развития «зомбапокалипсиса» зависит от двух главных параметров — того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс «зомбификации» после контакта с зомби, и продолжительности их жизни.

Как показали расчеты, даже одного зараженного человека в густонаселенной местности хватает для того, чтобы вызвать масштабную эпидемию примерно на 20-й день после его заражения. Через 100 дней, как показывают расчеты исследователей, на Земле будет жить всего 181 человек и примерно 190 млн зомби. Даже в тех случаях, когда люди будут сбегать из районов, охваченных «зомби-апокалипсисом», инфекция все равно победит людей, считают ученые.

Анна Бояркина
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