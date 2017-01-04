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04 января 2017
03 января 2017
02 января 2017
18:48  04 января 2017 0

Югорский лыжник выиграл четвертую гонку на «Тур де Ски» в Германии

Сергей Устюгов забирает золото «Тур де Ски»фото: facecollection.ru

Россиянин Сергей Устюгов, уроженец ХМАО, выиграл гонку преследования на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски», которая проходит в немецком Оберстдорфе. Это четвертый забег и очередная победа лыжника.

Ранее Сергей Устюгов стал обладателем золотой медали в скиатлоне на 20 км, а до этого он записал на свой счет золотые медали в спринте и 10 км классическим ходом с масс-старта. Сейчас россиянин лидирует в общем зачете «Тур де Ски», сообщает «Газета.ру». На втором месте норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, на третьем — Алекс Харви (Канада).

В перерывах между гонками Устюгов отмечал, что отстранение шестерых российских лыжников сделало его вдвое сильнее. «Их отстранение — это моя мотивация. Пока не знаю, как смогу восстановиться после скиатлона, но сделаю все, чтобы в итоге стоять на первой ступеньке пьедестала», — цитирует спортсмена NRK.

Анна Бояркина
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