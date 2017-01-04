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19:14  04 января 2017 0

Среди подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле оказались граждане России

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм. , террорист
В Турции продолжаются аресты по делу о теракте в клубе ReinaФото: Flickr

В турецкой провинции Измир по подозрению в причастности к подготовке теракта в ночном клубе Стамбула задержаны 40 человек.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Hurriyet, задержанные могут быть причастны к запрещенной группировке «Исламское государство». Среди них, как отмечается, есть выходцы из Дагестана и стран Средней Азии. Подробности пока не раскрываются.

Как сообщалось ранее, в числе задержанных были члены трех семей, которые были связаны с предполагаемым исполнителем теракта в Стамбуле. Его личность также установлена спецслужбами.

В результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь на 1 января погибли 39 человек, 69 человек были ранены. Среди жертв теракта оказалась гражданка России Нурана Гасанова.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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