20:00 04 января 2017 0

Рейсовый автобус перевернулся от удара фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тобольском районе на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль «ДЭУ Нексия» столкнулся с рейсовым автобусом №808, в результате чего три человека погибли, еще 15 пострадали.

Авария произошла ночью 4 января. По информации ГИБДД Тюменской области, в условиях снегопада «ДЭУ Нексия» выехал на встречную полосу где столкнулся с автобусом малой вместимости, следовавшим из Тюменю в Ханты-Мансийск. От удара автобус отбросило на обочину, и он опрокинулся на бок.

Водитель и пассажиры автомобиля погибли фото: ГИБДД по Тюменской области

В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля из Башкортостана: мужчины 59-и, 56-и лет и 58-летняя женщина. Пострадали 15 пассажиров автобуса, причем только один получил серьезную травму — перелом бедра. Благодаря пристегнутым ремням безопасности остальные пассажиры получили лишь ушибы и рваные раны и после оказания перовой помощи были направлены по маршруту на резервном автобусе. Чудом не пострадала годовалая малышка.

Движение по федеральной трассе не перекрывалось. На месте ДТП инспекторы регулировали движением вручную, пропуская транспорт в обоих направлениях.