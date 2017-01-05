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Главные новости Свердловской области
13:59  05 января 2017 0

В Екатеринбурге — авария с автобусом. Движение парализовано

Эстафета паралимпийского огня
В Екатеринбурге - крупное ДТПФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте в результате массового ДТП образовался большой затор. По предварительным данным, в аварии пострадало не менее шести автомобилей, сообщили «URA.Ru» в четверг, 5 января, очевидцы события.

Известно, что в ДТП пострадал автобус. Машину развернуло поперек трассы.

Получить официальную информацию на момент публикации не удалось. В пресс-службе УМВД по Свердловской области не ответили на телефонные звонки агентства.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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