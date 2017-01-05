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14:34  05 января 2017 0

У ядерного бомбардировщика США в полете отвалился двигатель

B-52 «Stratofortress» в небе над АфганистаномФото: Википедия

У американского сверхдальнего межконтинентального стратегического бомбардировщика-ракетоносца B-52 «Stratofortress» в небе отвалился один из восьми двигателей. Инцидент произошел во время тренировочного полета над территорией США. Экипажу удалось посадить машину.

Как сообщает «Газета.ру», инцидент произошел в штате Северная Дакота. Точная причина произошедшего пока не ясна. На борту бомбардировщика находились пять человек. Никто не пострадал.

B-52 «Stratofortress» стоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Основная задача, для которой разрабатывался самолет — транспортировка термоядерных бомб высокой мощности до любой точки СССР.

Виктор Жуков
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