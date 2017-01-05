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17:09  05 января 2017 0

Жители ХМАО требуют от Путина рассекретить детали автокатастрофы с детьми

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
В адрес Владимира Путина направлена петиция из ХМАО, где массово гибнут детиФото: Владимир Андреев © URA.Ru
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Жители ХМАО-Югры потребовали опубликовать документы уголовного дела, а также внутренного расследования гибели сборной Нефтеюганска по спортивной акробатике. Дети разбились на автобусе, возвращаясь после соревнований из Ханты-Мансийска. Петиция размещена на сайте Сhange.org, и адресована президенту России Владимиру Путину.

Югорчане считают, что кадровые решения, принятые после трагедии, неадекватны. В частности, никакого наказания не понес председатель спорткомитета Нефтеюганска Юрий Рудзинский, официально находившийся в день автокатастрофы в отпуске. Вместо него был уволен исполняющий обязанности руководителя Александр Комарницкий, директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова, тренер по акробатике Андрей Каленский.

«Тренеры, перевозившие детей, были вынуждены просить водителя рейсового автобуса отвезти из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск бесплатно. Потому что денег на поездку у них не было. Оказалось, что денег на перевозку детей нет также и в спорткомитете города. Было заявлено на соревнования 24 спортсмена, а фактически поехали 60. Якобы из-за этого денег на транспорт не хватило. Якобы в соответствии с законодательством поездки на соревнования оплачиваются только для спортсменов, занявших 1-е места. А на остальных спортсменов денег нет. Председатель спорткомитета Юрий Рудзинский не понес никакого наказания. Вообще никакого. Даже выговор не получил, и должность сохранил», — сказано в петиции.

Авторы обращения заявляют, что информацию о водителе грузовика и хозяине груза тщательно скрывают, как следственные органы, так и полиция с региональными властями. При этом мужчина за рулем большегруза был лишен водительских прав, однако прошел несколько постов ДПС прежде чем столкнулся с автобусом. Произошедшее так и не получило убедительного официального объяснения, вместо этого начальник ГИБДД Нефтеюганска сразу после трагедии пошел на повышение.

Жители Югры просят главу российского государства принять соответствующие меры по недопущению подобной катастрофы. Автором обращения выступила активистка из Нефтеюганска Светлана Красильникова. Пока петицию подписали 687 человек.

4 декабря на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень в результате ДТП с участием автобуса Karosa погибли 12 человек, 10 из них — дети. Машина по касательной столкнулась сначала с тягачом Volvo, а затем со вторым грузовиком Scania. Более двух десятков человек выжили и были госпитализированы в клиническую больницу окружного центра в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Многие из них были спасены благодаря усилиям медиков.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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