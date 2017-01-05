17:48 05 января 2017 1

Неопознанная машина может принадлежать военному блоку НАТО Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Пассажирский лайнер России, следовавший рейсом с Сахалина на Курилы, едва не столкнулся с неопознанным самолетом. Машины разошлись в небе благодаря экстренному снижению, предпринятому российскими пилотами. По международной классификации, неизвестное воздушное судно может принадлежать одной из стран, входящих в вооруженный блок НАТО.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», — цитирует «Интерфакс» неназванного источника в силовых структурах.

Наземные службы пытались связаться с иностранным воздушным судном, однако ответа не последовало. Удалось лишь запеленговать радиолокационный сигнал, по которому была определена возможная принадлежность самолета к Североатлантическому Альянсу.

Официального подтверждения этой информации нет, уточняет «Газета.ру».