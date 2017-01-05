{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,66
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 января 2017
04 января 2017
03 января 2017
02 января 2017
17:48  05 января 2017 1

СМИ: Самолет НАТО приблизился к российскому авиалайнеру

Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, самолет, авиация, миг-31
Неопознанная машина может принадлежать военному блоку НАТОФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Пассажирский лайнер России, следовавший рейсом с Сахалина на Курилы, едва не столкнулся с неопознанным самолетом. Машины разошлись в небе благодаря экстренному снижению, предпринятому российскими пилотами. По международной классификации, неизвестное воздушное судно может принадлежать одной из стран, входящих в вооруженный блок НАТО.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», — цитирует «Интерфакс» неназванного источника в силовых структурах.

Наземные службы пытались связаться с иностранным воздушным судном, однако ответа не последовало. Удалось лишь запеленговать радиолокационный сигнал, по которому была определена возможная принадлежность самолета к Североатлантическому Альянсу.

Официального подтверждения этой информации нет, уточняет «Газета.ру».

Катерина Максимова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров