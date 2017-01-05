18:11 05 января 2017 0

Югорские полицейские чинили насилие над гражданским населением Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Сотрудники дежурной части ОМВД России по городу Пыть-Ях подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. По фактам нарушения закона СУ СК РФ по ХМАО-Югре возбуждены уголовные дела.

Как сообщает «Газета.ру», в конце декабря 2016 года оперативный дежурный, его помощник, а также и. о. начальника отдела уголовного розыска применили в отношении одного из задержанных физическое насилие, а также надели на него наручники. В этот же день другой пострадавший был снова закован и помещен в камеру для административно-задержанных лиц. Позднее мужчину отпустили домой без составления необходимого протокола. Сотрудники полиции находились при исполнении своих должностных обязанностей, противоправные действия были совершены в помещении дежурной части.

Органы следствия устанавливают детали преступлений.