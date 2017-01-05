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18:52  05 января 2017 0

«Черт возьми, ваше величество!». В Великобритании едва не застрелили королеву

Королева Елизавета II едва не погибла из-за бдительности охраны Букингемского дворцаФото: Википедия

В Великобритании едва не застрелили королеву Елизавету II. Охранник Букингемского дворца не узнал первую леди Соединенного Королевства когда она прогуливалась ночью из-за бессонницы, и намеревался открыть огонь. Об этом заявил сам мужчина.

Как сообщает «Газету.ру», Елизавета не могла уснуть, и накинув пальто, вышла на прогулку. Охранник патрулировал территорию и, заметив фигуру, подумал, что во дворец пробрались злоумышленники. Прежде чем открыть огонь, гвардеец крикнул «Кто это?». Узнав королеву, он успокоился.

«Черт возьми, ваше величество, я чуть не застрелил вас», — заявил мужчина. В ответ монаршая особа пообещала, что в следующий раз предупредит охрану перед прогулкой, чтобы не быть застреленной по ошибке.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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