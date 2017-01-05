19:25 05 января 2017 0

Виталий Милонов готов бороться с антироссийской деятельностью Фото: Александр Ельчищев © URA.Ru

Депутат Виталий Милонов намерен внести в Государственную Думу законопроект о национальной гордости России. Известно, что в документе будут предложены меры ответственности, которые, по мнению народного избранника, следует установить за публичные оскорбления явлений, особо почитаемых в стране.

Как сообщает «РИА-Новости», Милонов считает, что в последнее время участились факты публичной антироссийской деятельности, которые воспринимаются в обществе негативно, однако не преследуются ни административно, ни уголовно. «Негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса», — приводит издание аргументы аппарата депутата Милонова.

Особо почитаемыми явлениями в законопроекте парламентария считаются отечественная версия истории Второй мировой войны, честь российской армии, научные достижения, почитание памяти жертв трагедий и политических репрессий. В качестве примера приводится декабрьская авиакатастрофу Ту-154 Минобороны России над Черным морем. После трагедии некоторые политики и общественники прокомментировали произошедшее в провокационной форме.