{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,66
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 января 2017
04 января 2017
03 января 2017
02 января 2017
19:25  05 января 2017 0

Россиян будут наказывать за оскорбление национальной гордости. Законопроект готовится в недрах Госдумы

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов готов бороться с антироссийской деятельностьюФото: Александр Ельчищев © URA.Ru

Депутат Виталий Милонов намерен внести в Государственную Думу законопроект о национальной гордости России. Известно, что в документе будут предложены меры ответственности, которые, по мнению народного избранника, следует установить за публичные оскорбления явлений, особо почитаемых в стране.

Как сообщает «РИА-Новости», Милонов считает, что в последнее время участились факты публичной антироссийской деятельности, которые воспринимаются в обществе негативно, однако не преследуются ни административно, ни уголовно. «Негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса», — приводит издание аргументы аппарата депутата Милонова.

Особо почитаемыми явлениями в законопроекте парламентария считаются отечественная версия истории Второй мировой войны, честь российской армии, научные достижения, почитание памяти жертв трагедий и политических репрессий. В качестве примера приводится декабрьская авиакатастрофу Ту-154 Минобороны России над Черным морем. После трагедии некоторые политики и общественники прокомментировали произошедшее в провокационной форме.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров