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Главные новости Москвы
00:05  06 января 2017 0

Разведка США обвинила Кремль в организации кибератак

Концерт и салют на Красной площади. Москва, праздник, москва, кремль, спасская башня, салют
По версии заокеанских разведчиков, команды хакерам выдают из центра МосквыФото: Антон Белицкий © URA.Ru

Хакерские атаки, направленные против президентских выборов в США, санкционировали высокопоставленные лица Российской Федерации. Об этом заявили представители американской разведки.

Как пишет «Газета.ру», директор национальной разведки Джеймс Клэппер утверждает, что у Москвы богатая история вмешательства в выборы, как внутри своей страны, так и за рубежом. «Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами в США», — утверждают в заокеанском разведведомстве.

Американские разведчики считают, что первый опыт вмешательства в народное волеизъявление в независимых государствах Россия получила в 60-х годах прошлого столетия — в разгар «холодной войны».

Катерина Максимова
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