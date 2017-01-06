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12:18  06 января 2017 0

В Красноярске из-за алкоголя скончались четыре человека

Мастер-класс по приготовлению коктейлей от Зацепилова. Екатеринбург, коктейль, бар, выпивка, алкоголь
Погибшие пили коктейльФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Красноярске после выпитого алкоголя скончались четыре человека. Региональный Следственный комитет начал проверку по этому инциденту.

Сообщение, что в одной из комнат общежития на улице Гастелло обнаружены тела четырех человек, поступило в правоохранительные органы накануне вечером. По словам представителя ведомства, жертвами оказались 32-летний мужчина, его сестры 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина, сообщает «Газета.Ru». По данным следствия, погибшие в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием «Тайм-аут».

По факту гибели четырех человек СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшая по неосторожности смерть нескольких человек). Предстоит установить, где именно приобрели некачественный алкоголь погибшие.

В конце прошлого года в Иркутске, напоминает «Газета.Ru», из-за массового отравления «Боярышником» погибли 77 человек.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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