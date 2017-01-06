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13:24  06 января 2017 0

В Германии на острове обнаружили залежи игрушек

Психоневрологическая больница детское отделение Челябинск, игрушка, лего, конструктор
Потерянные игрушки, возможно, везли в РоссиюФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Жители немецкого острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри. Кроме того, на берег вынесло кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы, сообщает Газета.Ru.

По предварительным данным, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном во время шторма. Примечательно, что инструкции для игрушек в яйцах написаны на русском языке, так что велика вероятность, что их готовили для продажи в России.

На острове работают волонтеры, они помогают собирать пластиковые предметы, чтобы очистить территорию пляжа и прибрежные воды.

В работе по уборке территории участвуют в том числе местные жители и дети, для которых это происшествие стало настоящим праздником.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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