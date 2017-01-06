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Главные новости Москвы
14:12  06 января 2017 0

В Белоруссии найдена убитой настоятельница православного монастыря

Освящение хачкара Армянской церкви. Сургут, армянское христианство, армянская церковь, кадило
Матушка Василисса приехала из УкраиныФото: Александр Кулаковский © URA.Ru

В ночь на 6 января была убита настоятельница Свято-Ксениевского монастыря матушка Василисса. Это подтвердили в Белорусской православной церкви подтвердили, сообщает Газета.Ru.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви отец Сергей Лепин рассказал, что в преступлении подозревается женщина, которая приходила помогать в храм. Как сообщили в следственном комитете Белоруссии, она задержана.

«Это преступление совершила та, которой очень помогла настоятельница, обратила ее в веру и даже стала крестной мамой. Насколько я понимаю, подозреваемая задержана», — добавил он.

По данным СМИ, настоятельница Василисса приехала в Белоруссию из Украины, с 2004 года была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района Минской области Белоруссии.

Татьяна Жаткина
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