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Главные новости Москвы
14:43  06 января 2017 0

В Москве ищут мажоров, стрелявших из автомата. ВИДЕО

Гонка героев 2016. Екатеринбург, автомат калашникова, боевое оружие
В ролике оружие, похожее на автоматФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Столичная полиция начала проверку по видео, размещенном в Сети. На нем молодые люди стреляют из оружия, похожего на автоматическое, в центре Москвы

Видеоролик опубликовал в инстаграме один из пользователей. Позже оригинальное видео было удалено, но копия сохранилась на YouTube.

В ролике видно, как неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо. При этом СМИ утверждают, что инцидент произошел в центре столицы.

«Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика», — цитирует Газета.Ru пресс-службу столичного ГУ МВД.

Татьяна Жаткина
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