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15:52  06 января 2017 0

В Свердловской области десятки машин встали в форме елочки. ФОТО

Флешмоб устроил фотограф Александр Троценко из города РевдаФото со страницы Александра Троценко "ВКонтакте"

Необычный флешмоб устроил фотограф Александр Троценко из города Ревда Свердловской области. Автомобили жителей города на площадке у гипермаркета выстроились в виде новогодней елочки.

Всего, по данным организаторов, в новогодней акции приняли участие 74 автомобиля. «И пусть треснет тот, кто думает, что я звезда на вершине ёлочки. Ребята — вы самые крутые!» — поблагодарил Александр Троценко всех участников акции.

Большинство участников флешмоба — активисты городской группы «Взаимопомощь на дорогах». Схема расположения машин была спланирована заранее. По задумке автора, фото может стать основой для календаря на 2017 год.

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На площадке у гипермаркета собралось 74 машины Фото со страницы Александра Троценко «ВКонтакте»

Татьяна Жаткина
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