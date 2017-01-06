{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,66
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 января 2017
05 января 2017
04 января 2017
03 января 2017
Главные новости Москвы
16:28  06 января 2017 0

Минобороны России начинает вывод флота из Сирии

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли, военный корабль
Первыми страну покинут авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Петр Великий»Фото: Pixabay

Группировка Вооруженных сил России в Сирии будет сокращена, об этом заявил Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. Первыми страну покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли

Валерий Герасимов отметил, что решение принято верховным главнокомандующим ВС России Владимира Путина. Также Начальник Генштаба напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий.

Перемирие не касается действующих на территории Сирии террористических группировок, напоминает Газета Ru.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров