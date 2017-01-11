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11 января 2017
Главные новости Свердловской области
12:21  11 января 2017 5

Лесная кошка устроила переполох в засекреченном уральском городе. ВИДЕО

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., рысь
Хищник ничуть не боится людей (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Новоуральска заметили рысь на городских улицах. По словам очевидцев, зверь спокойно разгуливает по гаражным кооперативам 15-го района и совсем не боится людей.

«Бегает спокойно возле гаражей. Не раз видели», — сообщил в соцсетях горожанин Максим.

«Раньше рысь гуляла недалеко от местечка Черный мыс, а зимой забредала даже к 53-й школе-интернату. Видимо, ей понравилось гулять по городу», — поделилась горожанка Алена.

Уральцам даже удалось заснять прогулку дикого животного на видео.

Лесные кошки все чаше стали заходить в города. Так, в Серове рысь, спасаясь от псов, залезла на дерево возле жилого дома. А в Челябинской области обмороженный хищник забрался в собачью будку и загрыз ее хозяйку.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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