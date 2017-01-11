12:19 11 января 2017 48

Полисы ОМС хотят перестать выдавать тунеядцам, военнослужащим и семьям мигрантов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Минздрав ради экономии денег собирается очистить систему обязательного медицинского страхования (ОМС) от «лишних» пациентов. В этот список могут попасть военнослужащие, тунеядцы, а также жены и дети мигрантов из стран ЕАЭС.

Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников направил письмо с соответствующей инициативой на рассмотрение в Минтруд, МИД, Минфин и другие ведомства. По мнению Минздрава, главный груз, от которого чиновники хотят избавить систему ОМС — это тунеядцы, пишет Life, ознакомившийся с документом. Сейчас разрабатывается законопроект, в соответствии с которым граждане, не работающие без уважительной причины, должны будут платить налог за пользование медицинской инфраструктурой.

Кроме того, предлагается лишить права на ОМС мигрантов (работающих без официального договора) из стран ЕАЭС (это Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и их семьи. Для этого придется внести изменения в договор о Евразийском экономическом союзе, где прописано, что трудовые мигранты из этих стран и их семьи имеют такие же права на медицинскую помощь, как и граждане России. В Минздраве указывают, что во многих странах просто нет системы ОМС, а потому паритет нарушен.

Не являются застрахованными в ОМС, но могут иметь полис обязательного медицинского страхования военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС, служащие в национальной гвардии и другие категории. При этом, бюджет несет из-за них двойную нагрузку. У них своя, ведомственная медицина, они получают медпомощь за счет бюджета, а не из средств ОМС. Счетная палата предложила включить в этот список также прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета (они получают медпомощь по таким же принципам). Если обнаружится, что они находятся на службе, но при этом имеют полис ОМС, их предлагается штрафовать на пять тысяч рублей.

Один из создателей системы ОМС, Владимир Гришин, считает, что лишить права на бесплатные медицинские услуги нужно также заядлых курильщиков. «Нам не хватает денег на высокотехнологичные виды помощи, а мы будем лечить зависимости. Я его лечу, а завтра он снова закурил! Деньги на ветер», — считает эксперт. Ранее московские власти также предложили выдавать полисы ОМС только тем россиянам, кто проходит обязательную диспансеризацию раз в три года. Власти считают, что эта мера позволит рано выявлять болезни, а также убрать из системы ОМС «лишние» полисы.