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11 января 2017
Главные новости Свердловской области
12:25  11 января 2017 12

Противники Храма на воде запускают в Екатеринбурге большой культурный проект

Вид на ночной зимний Екатеринбург-Сити через Городской пруд. Екатеринбург, снег, екатеринбург, екатеринбург-сити, панорама, городской пейзаж, ночной город, городской пруд, зима
Урбанисты проведут исследование на основе фотографий горожанФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Битва за храм
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В Екатеринбурге объявлен сбор фотографий из личных архивов горожан в рамках подготовки выставки об истории городского пруда, где запланировано строительство Храма на воде. Экспозиция откроется в начале весны в Центре фотографии «Март».

«Выставка является не протестом, а нормальным городским исследованием», — пояснил «URA.RU» урбанист Дмитрий Москвин.

«Для подготовки выставки мы просим екатеринбуржцев заглянуть в семейные фотоархивы и поискать там фотографии городского пруда. Это могут быть пейзажные снимки, любые сюжетные зарисовки, портретная фотосъемка одного или нескольких человек. Фотографии могут быть сделаны как на набережной, так и из здания рядом с прудом», — отметили в «Комитете городского пруда».

По словам Москвина, цель выставки соответствует декларации активистов комитета. «Это идея того, что городской пруд не может быть объектом какой-либо застройки. В продолжение этого тезиса мы предлагаем провести исследование и доказать, что 300 лет истории города пруд был достопримечательностью, на фоне которой люди любили фотографироваться», — пояснил он.

Помимо выставки, итогом исследования и работы с архивами могут стать брошюра или путеводитель об инициативах реконструкциигГородского пруда в XX веке, добавил урбанист.

Отметим, идея строительства храма Святой Екатерины в акватории городского пруда уже получила одобрение на первом заседании областного градсовета. Предполагается, что сооружение будет возведено в 2023 году.

Виктор Вергилес
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