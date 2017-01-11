12:50 11 января 2017 41

В ОНФ депутатам предложили пересесть в экономкласс Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Перелеты уральских чиновников и депутатов стали обходиться бюджету почти в два раза дороже: с начала года «Аэрофлот» поднял цены на билеты в бизнес-классе на рейсах Урала и Сибири. Эта информация не была официально объявлена, но в кассах авиакомпании и у агентов билеты продаются существенно дороже, чем в прошлом году.

В 2016 году минимальная стоимость билета бизнес-класса по маршруту Екатеринбург — Мос ква составляла 23 тысячи рублей. Сейчас прямой рейс без пересадок стоит 43 тыс. рублей. Аналогично выросли в цене рейсы из других городов Большого Урала. Раньше за полет из Челябинска перевозчик брал 24-25 тыс. рублей. Сейчас прямой рейс стоит 41 тыс. рублей. Чтобы добраться из Магнитогорска в Москву, придется заплатить 38 тыс. рублей вместо прежних 27-28 тыс. рублей.

Прямой перелет в столицу из Тюмени обойдется в 43 тыс. рублей, хотя раньше тюменцы летали за 32-34 тыс. рублей. Ощутимо подорожали поездки в Москву из Нового Уренгоя — до 57 тыс. рублей (в 2016 году перелет стоил 33-35 тыс. рублей).

Почти на 15 тысяч взлетели в цене перелеты бизнес-классом из Сургута в Москву. Еще недавно «Аэрофлот» продавал билеты за 37-40 тысяч рублей, а теперь на сайте компании предлагают воспользоваться прямым рейсом за 51,5 тыс. рублей. Чтобы добраться до Москвы из Нижневартовска, придется заплатить 51,5 тыс. рублей вместо прежних 37-40 тыс. рублей.

Изменения также коснулись перелетов из Перми. Сейчас перевозчик предлагает билеты на прямые рейсы ценой 41 тыс. рублей. В 2016 году путешествие обошлось бы всего в 25 тыс. рублей.

Депутаты готовы поменять перевозчика из-за резкого скачка цены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Получить оперативный комментарий в компании «Аэрофлот» журналистам «URA.RU» не удалось — в пресс-службе приняли запрос и обещали дать комментарий позднее, однако в течение двух дней ответ не пришел.

Предположение об экономической обоснованности повышения цены перелетов не подтверждается: ни другие российские авиакомпании, ни региональные авиаперевозчики пока не торопятся повышать стоимость мест в бизнес-классе, продавая их по прежним ценам, схожим с ценами «Аэрофлота» 2016 года. «Мы не изменяли тарифы по данному направлению. Стоимость билета может меняться с учетом наличия свободных мест и т. д. На текущий момент изменения не планируются. Что будет дальше, будем смотреть», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Также версию с экономической необходимостью изменения ценовой политики опровергает предложение самого «Аэфролота», который предлагает перелеты по сложному маршруту в бизнес-классе дешевле прямых. Так, полет из Екатеринбурга в Москву с пересадкой в Санкт-Петербурге обойдется всего в 26 тыс. рублей, Челябинск — Санкт- Петербург — Москва , равно как и Пермь — Санкт-Пете рбург — Москва — в 33 тыс. рублей.

Причина повышения может быть маркетинговой. Ранее директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял, что авиакомпания будет позиционировать себя как перевозчик премиального сегмента. Это может привести к повышению расходов государственного бюджета, поскольку руководители региональных управлений силовых структур, федеральных органов власти и представительств госкорпораций, депутаты Госдумы летают в еженедельные командировки бизнес-классом за счет работодателя.

Руководитель свердловского исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева призвала парламентариев пересесть из бизнес-класса в эконом: «Депутаты говорят, что выбирают бизнес-класс, потому что этот тариф позволяет им без штрафов поменять билет на другой рейс. Но этим надо пользоваться, только если есть необходимость: например, если неизвестно, когда закончится мероприятие после которого нужно лететь. Это редкость, в большинстве случаев надо летать с людьми в эконом-классе, поберечь финансы страны».

Депутат Госдумы Сергей Бидонько сказал «URA.RU», что не слышал о повышении цен. Но заявил, что если это, и вправду, произошло, то он пересядет на самолеты других авиаперевозчиков : «Мы сами не видим цену билета — заказываем их через помощников. Знаю, что в среднем полет бизнес-классом [из Екатеринбурга в Москву] стоил 23 тыс. рублей. Если цены подняли и это системное повышение, то буду переходить на других перевозчиков», — считает Бидонько.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Петров заявил, что уже пересел на «Уральские авиалинии». В разговоре с корреспондентом агентства он подчеркнул, что обсуждение расходов депутатов должно быть индивидуальным. «Я бы, например, не хотел, чтобы наша космонавтка Валентина Терешкова летала в Красноярск экономклассом», — сказал Петров. По его словам, ранее в Госдуме значительно снизили количество поездок, направив сэкономленные средства на расширение штата помощников парламентариев в регионах.