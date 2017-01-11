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11 января 2017
12:40  11 января 2017 7

Цирк дю Солей выгонят из России. Общественники избавляются от иностранцев на арене

Репетиция цирка Дю Солей. Cirque du Soleil. Челябинск, цирк, воздушные гимнасты, акробат
Цирку дю Солей существенно ограничат количество гастролей в РоссииФото: Олег Черных © URA.RU

В России собираются существенно ограничить выступления иностранных цирков. С предложением выступил Общественный совет при Минкультуры, который возглавляет Павел Пожигайло.

Как объяснил Пожигайло, общественники, выступая за ограничение деятельности иностранных цирковых трупп, хотят сохранить уникальную российскую цирковую школу, пишет «Утро.ру». «Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», — отметил Пожигайло.

Для спасения российского цирка, помимо ограничений количества представлений иностранных цирков, общественники предлагают уменьшить участие иностранных артистов в представлениях, разработать минимальные требования к цирковой программе, а также ввести специальный сбор с цирков, которые работают под иностранными брендами.

Российские зрители, таким образом, могут лишиться уникальных представлений всемирно известных канадского Цирка дю Солей, Китайского государственного цирка, австралийского цирка «Оз» и других.

Как подчеркнул Пожигайло, отечественный цирк высокопрофессиональный, он не пошел по пути легкого шоу и объективно является более дорогим, пишет «Газета.Ru»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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