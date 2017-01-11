Снегоуборочный трактор раздавил прохожую в Челябинской области

12:35 11 января 2017 0

Водитель трактора не заметил пешехода и проехал по женщине (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель тяжелого трактора К-701 во время уборки улицы от снега задавил 35-летнюю жительницу троицкого поселка Дробышево. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел накануне днем, 10 января. Подробности происшествия еще выясняются, опрашиваются свидетели. Известно лишь, что водитель не заметил пешехода, а сама пострадавшая во время наезда на нее трактора стояла на краю дороги.