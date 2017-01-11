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11 января 2017
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12:57  11 января 2017 1

Московские артисты готовят подарок Екатеринбургу

Артисты уже покорили Тагил и Москву. На очереди - ЕкатеринбургФото: УВЗ

Знаменитые московские театральные артисты и труппа Нижнетагильского драматического театра намерены показать в Екатеринбурге спектакль «Мы, нижеподписавшиеся» по пьесе Александра Гельмана. Премьера в столице Среднего Урала пройдет 17 января 2017 года на сцене ТЮЗа.

Чтобы создать грандиозную постановку, московские и уральские артисты несколько месяцев напряженно трудились рука об руку. Результаты превзошли все ожидания. Пронзительный спектакль о человеческих отношениях способен растрогать даже самого требовательного зрителя. Пьеса написана в 1978 году, но ее актуальность удивляет по истечении почти 40 лет и эпохальных переменах.

Премьера состоялась в апреле в Нижнем Тагиле, на сцене драматического театра им. Мамина-Сибиряка, в рамках «Театральных дней памяти Б.Окуджавы» к 80-летию корпорации «УралВагонЗавод». В сентябре спектакль «Мы, нижеподписавшиеся» с успехом прошел на сцене московского театра им. Пушкина.

В главных ролях Анна Большова (Москва), Анатолий Кот (Москва), Андрей Кузичев (Москва), Сергей Зырянов (Нижний Тагил), заслуженный артист РФ Игорь Булыгин (Нижний Тагил), Елена Макарова (Нижний Тагил) и другие.

Данил Бардин
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