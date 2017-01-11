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11 января 2017
10 января 2017
13:25  11 января 2017 1

В ХМАО дело экс-начальника ОМВД передали новому судье при странных обстоятельствах

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
В ХМАО дело экс-силовика рассматривает новый судьяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судья Сергей Перевезенков, рассматривавший уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела МВД Нижневартовского района Сергея Зинченко, по некоторым данным, мог подать в отставку. В городском суде Нижневартовска журналисту «URA.RU» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Официально в судебной инстанции заявили, что сейчас Перевезенков находится в очередном отпуске. Вопрос о том, писал ли судья заявление об отставке, там оставили без комментариев. При этом уголовное дело против экс-силовика уже передано на рассмотрение заместителю председателя суда Юрию Пиюку. Следующие заседание по делу состоится 20 января.

При этом, отмечают наблюдатели, отпуск судьи, как правило, не является причиной для передачи материалов дела его коллеге, во время отдыха служителя Фемиды обычно просто объявляют перерыв в судебном процессе. Впрочем, бывают и исключения.

Ранее «URA.RU» писало, что в отношении начальника ОМВД России по Нижневартовскому району Сергея Зинченко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в апреле 2014 года начальник районной полиции оказал содействие в хищении имущества, принадлежащего одному из предприятий района.

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.Ru»
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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