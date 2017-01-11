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11 января 2017
12:53  11 января 2017 13

Трампа обвинили в связях с российскими проститутками. В скандале замешан Песков

Клипарт, трамп дональд
Дональда Трампа уличили в связях с московскими проституткамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Реноме избранного президента США Дональда Трампа хотят испортить московскими проститутками. Как сообщают американские СМИ, Трамп, побывав в России в 2013 году, пользовался услугами путан и это сняли на видео российские спецслужбы.

Четыре года назад Дональд Трамп приезжал в Москву и жил в отеле Ritz Carlton, где развлекался с путанами, утверждает портал BuzzFeed, ссылаясь на данные секретного доклада спецслужб США. Издание пишет, что в номере будущего президента США российские спецслужбы установили микрофоны и видеокамеры, чтобы добыть компромат.

В статье говорится, что досье на Трампа «контролируется представителем Кремля Песковым» под прямым руководством российского президента. Американские журналисты делают вывод, что российские власти «разрабатывали и поддерживали» Дональда Трампа не менее пяти лет.

Скрин: Twitter WikiLeaks

Как пишет издание «Дни.ру», Трамп опроверг эту информацию в Twitter, назвав данные доклада спецслужб США «тотальной охотой на ведьм». Избранного президента США поддержал портал WikiLeaks, который отметил, что распространенные данные недостоверны.

«35-страничный файл, который опубликовал BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности», — сообщается в Twitter WikiLeaks.

Доклад, как писала «Газета.Ru», был составлен на основе показаний бывшего британского разведчика, пользующегося доверием ФБР, который получил их из неких российских источников.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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