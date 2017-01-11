В Кургане выявлены десятки незаконных врезок в водопровод и канализацию

13:13 11 января 2017 0

Самовольные врезки сказываются на качестве питьевой воды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За прошлый год АО «Водный союз» выявил 34 случая несанкционированных подключений к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. Из них 29 незаконных врезок сделали физические лица и 5 — юридические, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Самовольные подключения к сетям наносят финансовый ущерб ресурсоснабжающей организации, а также негативно сказываются на качестве питьевой воды.

«Незаконное подключение осуществляется без соблюдения технологических норм. Не производятся промывка, обеззараживание и опрессовка труб, что ставит под угрозу здоровье людей, пользующихся такой водой, — говорит исполняющий обязанности генерального директора компании Владимир Овсянников, — Кроме того, самовольные врезки в системы водоснабжения и канализации, выполненные кустарным способом, могут стать причиной аварий».

При выявлении незаконных врезок «Водный союз» отключает потребителя от систем водоснабжения и водоотведения и предъявляет плату за потребленные услуги, начиная с даты незаконной врезки, в соответствии с действующим законодательством. Средний размер такой платы в 2016 году превысил 75 тысяч рублей. Отключение и повторное подключение также производится за счет потребителя.

Штрафные санкции не применяются к тем, кто добровольно обращается в «Водный союз» для легализации незаконной врезки в централизованные сети водоснабжения и водоотведения. Для процедуры оформления врезки нужно обратиться в производственно-технический отдел компании по адресу г. Курган, ул. Набережная, 12. С перечнем документов, необходимых для выдачи технических условий на водоснабжение и канализацию частных домовладений, можно ознакомиться на официальном сайте «Водного союза».

Компания продолжит проводить регулярные рейды по выявлению самовольного подключения к сетям.