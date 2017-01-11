13:30 11 января 2017 11

Улицы поселка засыпаны снегом Фото: Манур Мухаматвалеев

В поселке Косья в Нижнетуринском районе в Свердловской области в этом году, несмотря на снегопады, еще ни разу не убирали снег. Из-за отсутствия тракторов местные жители планируют выгнать на улицы стадо, чтобы коровы протоптали дорогу.

В поселке Косья, на проезжей части, сейчас снега по колено, а местами и по пояс. В последний раз дороги здесь чистили еще в декабре.

«Мы звонили в Нижнюю Туру, в управление ГО и ЧС, там объяснили отсутствие уборки погодными условиями. Хотя у нас только один день было -48 градусов, а в основном температура держится в районе -30, то есть как везде. Только у других это не мешает чистить улицы», — говорит «URA.RU» местный житель Манур Мухаматвалеев.

Вместо проезжей части осталась лишь тропинка Фото: Манур Мухаматвалеев

Манур Мухаматвалеев рассказал о том, как 6 января в поселок приехала разносчица пенсий: женщина буквально по пояс в снегу пробиралась от дома к дому.

По информации местных жителей, тендер на уборку улиц в поселке выиграло екатеринбургское ДРСУ, имеющее свою базу в Нижней Туре. Однако из-за того, что договор по каким-то причинам так до сих пор и не подписан, убирать улицы поселка пока некому. По словам Мухаматвалеева, они с односельчанами сейчас обсуждают, как почистить дороги самостоятельно дедовским способом — собрать в стадо весь крупный скот и пустить его по улицам, чтобы животные утрамбовали снег и протоптали дорогу.

В ГО и ЧС Нижней Туры сразу же открестились от поселка, заявив: то, что там происходит сейчас, их не касается. Посоветовали обратиться в администрацию. Но и там ответа на вопрос, когда будут чистить дороги в поселке, получить не удалось — председателя комитета по ЖКХ Ивана Кошиля застать на месте не удалось, а в его отсутствие сотрудники комитета разговаривать с корреспондентом «URA.RU» отказались.