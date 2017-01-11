{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 63,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:30  11 января 2017 11

Улицы уральского поселка будут чистить с помощью коров

Улицы поселка засыпаны снегомФото: Манур Мухаматвалеев

В поселке Косья в Нижнетуринском районе в Свердловской области в этом году, несмотря на снегопады, еще ни разу не убирали снег. Из-за отсутствия тракторов местные жители планируют выгнать на улицы стадо, чтобы коровы протоптали дорогу.

В поселке Косья, на проезжей части, сейчас снега по колено, а местами и по пояс. В последний раз дороги здесь чистили еще в декабре.

«Мы звонили в Нижнюю Туру, в управление ГО и ЧС, там объяснили отсутствие уборки погодными условиями. Хотя у нас только один день было -48 градусов, а в основном температура держится в районе -30, то есть как везде. Только у других это не мешает чистить улицы», — говорит «URA.RU» местный житель Манур Мухаматвалеев.

Вместо проезжей части осталась лишь тропинка
Фото: Манур Мухаматвалеев

Манур Мухаматвалеев рассказал о том, как 6 января в поселок приехала разносчица пенсий: женщина буквально по пояс в снегу пробиралась от дома к дому.

По информации местных жителей, тендер на уборку улиц в поселке выиграло екатеринбургское ДРСУ, имеющее свою базу в Нижней Туре. Однако из-за того, что договор по каким-то причинам так до сих пор и не подписан, убирать улицы поселка пока некому. По словам Мухаматвалеева, они с односельчанами сейчас обсуждают, как почистить дороги самостоятельно дедовским способом — собрать в стадо весь крупный скот и пустить его по улицам, чтобы животные утрамбовали снег и протоптали дорогу.

В ГО и ЧС Нижней Туры сразу же открестились от поселка, заявив: то, что там происходит сейчас, их не касается. Посоветовали обратиться в администрацию. Но и там ответа на вопрос, когда будут чистить дороги в поселке, получить не удалось — председателя комитета по ЖКХ Ивана Кошиля застать на месте не удалось, а в его отсутствие сотрудники комитета разговаривать с корреспондентом «URA.RU» отказались.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров