Тюменцам строят школу за миллиард рублей

13:36 11 января 2017 12

В Тюмени появится еще одна школа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Долгожданная школа в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени обойдется областному бюджету почти в миллиард рублей. В среду, 11 января, прекращен прием заявок от потенциальных участников конкурса на строительство здания. Итоги аукциона будут подведены 16 января.

Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, строительство школы на 1200 мест обойдется областной казне в 991 млн рублей, здание должно быть сдано в середине ноября 2018 года.

Здание будет состоять из трех блоков, два из которых будут четырехэтажными, и один — в три этажа, там разместятся начальные классы. Строения предполагается обеспечить подсветкой, а выкрашены они будут в белый, оранжевый и красный цвета. Работать школа должна будет в одну смену.

Рядом расположатся парковка, спортивная и игровая площадки, хоккейный корт и спортивный комплекс ГТО. Внутри, помимо кабинетов для занятий, будут обустроены спортзал с душевыми, актовый зал и костюмерные, библиотека с читальным залом, студия звукозаписи, фотовидеостудия, музей, столовая, а также масса подсобных помещений.

1/4 Фото: с сайта госзакупок

Ранее на пресс-конференции губернатор Тюменской области Владимир Якушев пояснял, что из-за кризиса в 2017 году предполагается начать строительство не трех, а лишь двух школ. Одна из них появится в микрорайоне Ямальский-2.