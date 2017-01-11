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11 января 2017
13:21  11 января 2017 6

Сотрудники ФСБ сумели взломать Telegram

Открытая лицензия от 22.07.2016 Viber, соцсети, Facebook, Skype, гаджеты, viber, vtcctylth, whatsapp, telegram, twitter, мессенджеры, мобильные приложения
Telegram подвергся взлому российских спецслужбФото: ?lvaro Ib??ez /Flickr.com

Telegram был взломан Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Теперь использовать этого мессенджер может быть небезопасно, сообщает американский портал Buzzfeed, ссылаясь на доклад американских спецслужб.

«Кибероперативники ФСБ были озабочены Telegram — коммерческим сервисом, зашифрованность которого представляла особый интерес и была важной целью для ФСБ, не в последнюю очередь благодаря его широкому использованию российскими политиками и оппозиционерами», — утверждалось в докладе, сообщает информагентство RNS.

Telegram — мессенджер, разработанный основателями «ВКонтакте» Павлом и Николаем Дуровыми. Они утверждали, что доступ к переписке пользователя невозможно получить без его идентификационных данных и несанкционированного доступа к устройству. Косвенно их слова подтвердили в США. В ноябре 2015 года юрисконсульт Apple Брюс Сьюэллом, выступая в Сенате, назвал Telegram «одним из самых вредных приложений», поскольку, по его словам, он не поддается взлому.

Однако уже в конце 2016 года командование запрещенной в России группировки Исламского государства запретило террористам использовать для координации действий мессенджеры Telegram и WhatsApp. Как писало «Федеральное агентство новостей», лидеры боевиков полагали, что таким образом их могут отследить войска международной коалиции, возглавляемой США.

Нина Калинина
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