14:46 11 января 2017 1

18-летний тюменец сейчас под подпиской о невыезде Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени задержан молодой горожанин. Уголовное дело в отношении тюменца возбуждено по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Теперь молодому человеку грозит до четырех лет тюремного заключения.

Как сообщили в СУ СКР по области, инцидент произошел еще в июле 2016 года. Следователи полагают, что 18-летний парень вступил в половую связь с 14-летней девочкой, случилось это в квартире одного из домов в Калининском округе Тюмени. При этом, отметили в СУ СКР, юноша был хорошо знаком со школьницей.

Девочка никому не говорила о произошедшем и рассказала в доверительной беседе лишь недавно. «Ромео» сейчас находится под подпиской о невыезде, рассказал корреспонденту «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося — не исключено, что у тюменских Ромео и Джульетты все случилось по обоюдному согласию.