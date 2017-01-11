{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 63,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 января 2017
10 января 2017
Главные новости Тюменской области
14:46  11 января 2017 1

На «тюменского Ромео» завели уголовное дело. Его возлюбленной оказалось 14 лет

Морг, увольнение, безработица, эмоции, грусть, тоска, одиночество, печаль, депрессия, хандра
18-летний тюменец сейчас под подпиской о невыездеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени задержан молодой горожанин. Уголовное дело в отношении тюменца возбуждено по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Теперь молодому человеку грозит до четырех лет тюремного заключения.

Как сообщили в СУ СКР по области, инцидент произошел еще в июле 2016 года. Следователи полагают, что 18-летний парень вступил в половую связь с 14-летней девочкой, случилось это в квартире одного из домов в Калининском округе Тюмени. При этом, отметили в СУ СКР, юноша был хорошо знаком со школьницей.

Девочка никому не говорила о произошедшем и рассказала в доверительной беседе лишь недавно. «Ромео» сейчас находится под подпиской о невыезде, рассказал корреспонденту «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося — не исключено, что у тюменских Ромео и Джульетты все случилось по обоюдному согласию.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров