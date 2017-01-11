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11 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:55  11 января 2017 0

В Красноуральске пытаются вернуть свет: энергетики монтируют резервную линию

Клипарт. разное. 5 апреля 2014г, дорожный знак, уступить дорогу, лэп, провода, электричество, энергетика
Из-за увеличения объема работ неизвестно, когда вернется свет в домаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Энергетики МРСК Урала ведут строительство резервной линии электропередачи, чтобы запитать жителей пригорода Красноуральска. Протяженность линии составит пять с половиной километров. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте по связям с общественностью МРСК Урала.

Иного технического решения нет, так как на электросетевых объектах местного химзавода, дававшего электричество в дома, произошли серьезные повреждения. Предприятие находится в стадии банкротства, а фактически заброшено. Весной прошлого года разразился скандал, когда стало известно, что на территории брошенного химзавода под открытым небом в свободном доступе лежат десятки тонн тротила.

Напомним, ЧП произошло в Красноуральске накануне, около 22 часов. Загорелся и, прогорев, упал на землю провод высокого напряжения ЛЭП. Это произошло почти напротив южной проходной ОАО «Святогор». Охранники предприятия сразу выставили оцепление вокруг места ЧП. По сгоревшему кабелю от местного химзавода запитывалась котельная, которая обеспечивала теплом и водой жителей Пригородного поселка — всего порядка четырех тысяч человек.

Водоснабжение и отопление удалось восстановить ночью, а электричества в части домов по-прежнему нет. К полуночи энергетики МРСК Урала привезли три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты — котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализации, а также часть бытовой нагрузки. Восстановительные работы продолжаются. По факту ЧП прокуратура начала проверку.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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