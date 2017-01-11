14:12 11 января 2017 5

Прокуратуре потребовалось время, чтобы ознакомиться с дополнениями к апелляционной жалобе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рассмотрение дела бывшего сотрудника свердловского уголовного розыска Александра Зубовича, осужденного на семь лет за избиение бизнесмена во время полицейской облавы на «кокаиновый» клуб «Пушкин», отложено. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском областном суде.

«От адвокатов осужденного поступили дополнения к апелляционной жалобе, сторонам требуется время, чтобы ознакомиться с ними», — рассказали агентству в пресс-службе облсуда.

Данную информацию подтвердил и адвокат осужденного полицейского Сергей Колосовский. «Дополнение мы подали еще 29 декабря», — уточнил защитник. По его словам, отложение апелляции произошло по инициативе представителей прокуратуры, которые не успели ознакомиться со всеми материалами.

Дело полицейского неоднозначно Фото: из личного архива А.Зубовича

Дело Зубовича имеет все шансы попасть в хрестоматии по судебной практике: его судят уже четвертый раз. Напомним, бывший опер свердловского ГУ МВД признан виновным в нанесении удара кулаком в живот клиенту ночного клуба «Пушкин», бизнесмену Тучкову, из-за чего, по версии следствия, у того разорвалась печень, зашивать которую пришлось в больнице. Сам же полицейский утверждает, что всего лишь досмотрел человека, после чего больше с ним не общался. При этом Тучков половину суток провел в здании ФСКН, где врачи «скорой» видели его сидящим на полу в комнате в наручниках.

Обвинение против Зубовича было построено целиком на словах потерпевшего и его подруги, однако они противоречат их же первоначальным показаниям. Защита экс-полицейского приводит и другие доказательства его невиновности: видеозапись, опровергающую доводы потерпевшего, и показания других свидетелей, согласно которым удар бизнесмену наносил не Зубович, а силовик в маске (сотрудник ОМОНа или спецназа ФСКН).

После расформирования наркополицейского ведомства в архивах ФСКН всплыли новые материалы, в частности рапорты сотрудников Госнаркоконтроля о том, что к задержанному бизнесмену Тучкову применялась физическая сила.

Год назад Зубовича признали виновным: судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Владимир Порозов отправил бывшего полицейского в колонию общего режима на семь лет. Апелляционная инстанция поддержала это решение. Однако в марте 2016 кассационная инстанция Свердловского областного суда освободила оперативника из-под стражи: президиум облсуда указал на ряд грубейших ошибок во время судебного следствия и направил дело на пересмотр.

В ноябре 2016 Верх-Исетский суд вновь отправил экс-полицейского на нары на тот же срок. Защита Зубовича заявляет о его безусловной невиновности и намерении дойти в поисках справедливого решения до Верховного суда РФ и Европейского суда по правам человека.