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11 января 2017
10 января 2017
Главные новости Тюменской области
14:37  11 января 2017 1

К тюменскому ЦУМу вызвали группу немедленного реагирования. ФОТО

Здания. Тюмень, цум тюмень
Очевидцы решили, что ЦУМ "заминировали"Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Полицейским пришлось наведаться в тюменский ЦУМ — на улице Орджоникидзе прибыли группа немедленного реагирования и кинолог с собакой. Горожане успели сфотографировать правоохранителей и опубликовать снимки в соцсетях.

«У ЦУМа полицейские. По слухам на улице, в здании сумка стоит бесхозная», — написал Александр Зейналов в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Тюменцы предположили, что кто-то просто забыл свою сумку в здании ЦУМа, а бдительные прохожие или охранники магазина вызвали полицию.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по городу Тюмени, сообщение о подозрительном предмете поступило к правоохранителям в 13:18. «Поступило сообщение, что у входа в ЦУМ, на улице, стоит подозрительный предмет, — сообщили в пресс-службе. — На место прибыла группа немедленного реагирования, ГИБДД, кинолог с собакой. Провели проверку, опасных веществ и предметов обнаружено не было».

Оказалось, что у ЦУМа кто-то оставил совершенно пустой чемодан.

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Фото: Александр Зейналов, «ВКонтакте»

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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