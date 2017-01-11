14:37 11 января 2017 1

Очевидцы решили, что ЦУМ "заминировали" Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Полицейским пришлось наведаться в тюменский ЦУМ — на улице Орджоникидзе прибыли группа немедленного реагирования и кинолог с собакой. Горожане успели сфотографировать правоохранителей и опубликовать снимки в соцсетях.

«У ЦУМа полицейские. По слухам на улице, в здании сумка стоит бесхозная», — написал Александр Зейналов в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Тюменцы предположили, что кто-то просто забыл свою сумку в здании ЦУМа, а бдительные прохожие или охранники магазина вызвали полицию.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по городу Тюмени, сообщение о подозрительном предмете поступило к правоохранителям в 13:18. «Поступило сообщение, что у входа в ЦУМ, на улице, стоит подозрительный предмет, — сообщили в пресс-службе. — На место прибыла группа немедленного реагирования, ГИБДД, кинолог с собакой. Провели проверку, опасных веществ и предметов обнаружено не было».

Оказалось, что у ЦУМа кто-то оставил совершенно пустой чемодан.