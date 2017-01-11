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11 января 2017
14:44  11 января 2017 2

Кремль считает «бульварным чтивом» доклад спецслужб США о компромате на Трампа

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал «бульварным чтивом» компромат о Дональде ТрампеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле нет компромата на избранного президента США Дональда Трампа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Все сообщения о наличии компромата он назвал чушью и «бульварным чтивом».

«Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата», — цитирует заявление пресс-секретаря президента РФ «Газета.Ru». Песков отметил, что у руководства страны также нет порочащих сведений о Хиллари Клинтон.

Публикацию доклада американских спецслужб, где говорится о наличии у Кремля компромата на Трампа, Песков называет «pulp fiction» (англ. «бульварное чтиво»).

Ранее WikiLeaks назвал информацию о компромате на Трампа недостоверной, передает «Национальная служба новостей». По утверждению портала, стилистика и факты опубликованного доклада не уничтожают достоверность.

Сам Дональд Трамп назвал появившуюся информацию «охотой на ведьм», добавляет «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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