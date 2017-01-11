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11 января 2017
10 января 2017
16:13  11 января 2017 0

В Кургане задержали лжемедиков, которые обманули два десятка горожан

Захват заложников. Нижневартовск., пенсионерка, скука, бабушка, одиночество, печаль, окно
Пенсионеров при "медобследовании" на дому заставляли смотреть в окно (архивный снимок)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Курганские полицейские задержали двух женщин, которые под видом медицинских работников обкрадывали пенсионеров.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Курганской области, в течение прошлого года на территории Кургана была зарегистрирована серия краж из квартир пенсионеров. Лжемедики предлагали потерпевшим обследование на дому: надевали на голову медицинские приборы, предупредив, что сеанс нужно проводить на кухне в полной тишине, повернувшись лицом к окну. Пока жертва была отвлечена, соучастницы искали в квартире деньги и ценные вещи.

В один из таких «сеансов» в конце декабря пенсионерка зашла в комнату и застала лжемедиков за поиском ценных вещей. Потерпевшая смогла закрыть одну из обманщиц в комнате и обратилась за помощью к соседям. Второй подозреваемой удалось скрыться.

Через некоторое время полицейские задержали вторую сообщницу. Женщины признали свою причастность к совершению порядка двадцати краж. По данным фактам возбуждены уголовные дела ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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