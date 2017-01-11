14:51 11 января 2017 3

Уральцы стали заботливей относиться друг к другу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уральцы стали чаще помогать друг другу в 2017 году. Соцсети переполнены сообщениями с благодарностями в адрес заботливых жителей Свердловской области.

«Недавно произошло ДТП. Пострадали мой сын (27 лет) и его девушка (19лет), которые ехали на Lada 2114. Просим откликнуться тех замечательных и неравнодушных людей, которые до приезда скорой помощи помогали пострадавшим. В 30-градусный мороз сделали все возможное, чтобы не дать ребятам замерзнуть. Девушку в свою машину усадили, а сына укрыли (т.к. он лежал на снегу и из-за травмы его нельзя было перемещать) и согревали горячим чаем. Огромное вам спасибо, что вы не проехали мимо. Мы очень благодарны вам за это!» — сообщила в соцсетях жительница Ирбита, пожелавшая остаться анонимной.

С лучшей стороны себя проявили и ребята из Асбеста.

«Сегодня поняла, что у нас все равно классный народ. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу и упала. Все, кто был рядом, сразу бросились к ней, поднимать. Но больше всех порадовал мужчина на Peugeot. Увидев это, он остановился, предложил помощь, усадил бабушку в машину. А после повез ее, видимо, туда, куда она направлялась, т. к. сменил направление движения на противоположное», — поделилась девушка по имени Ирина.

Уральцы заботятся не только о людях, но и о птицах и животных Фото: соцсети

Как оказалось, помогают пенсионерам не только в Асбесте, но и в Новоуральске.

«Хочу сказать большое спасибо молодым людям, которые сегодня на Комарова помогли упавшей на дороге бабушке. Один из парней вызвал „скорую“ и 20 минут поддерживал бабушку, чтобы на холодной земле не лежала. Оказалось —инсульт. Есть у нас ещё небезразличные люди и не вся молодежь потеряна», — оставлено сообщение в паблике «Подслушано Новоуральск».

А в Екатеринбурге горожане спасают замерзающих животных.

«Подобрала сегодня на улице пуделя нзамерзшего. На носу у него сосулька такая висела. Хозяину оказался не нужен. Ребята, давайте чаще помогать животным», — призвала горожанка Оля Соломенная.

«А я голубя приютила. А то он замерз совсем», — отметила Ксения Шихвинцева.