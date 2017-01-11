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11 января 2017
10 января 2017
Главные новости Пермского края
15:07  11 января 2017 0

Предложение пермского депутата вызвало гнев министра экономики

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, морозов леонид
Леонид Морозов стоит горой за свое министерствоФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Отставка пермского правительства
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Министр экономики обвинил депутата Заксобрания Прикамья в некомпетентности. В ответ на идею упразднить ведомство чиновник предложил парламентарию «хорошо думать».

Представитель ЛДПР в Законодательном собрании Александр Григоренко ввиду формирования нового состава правительства региона высказал свои пожелания относительно преобразований в кабинете министров. На своей странице в Facebook парламентарий выступил с неожиданным предложением.

Пермь. Клипарт., григоренко александр
Александр Григоренко сумел отвлечь министра от работы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«На мой взгляд, было бы правильно объединить министерство промышленности и министерство экономического развития. Существование второго, по сути, нонсенс, ибо полезной деятельности оно почти не несет, а деньги на его содержание тратятся. Во главе объединенного министерства, на мой взгляд, был бы полезен Алексей Чибисов, который вполне справляется с должностью главного по промышленности», — отметил Григоренко.

Заявление вызвало негодование министра экономического развития Леонида Морозова, который прокомментировал запись оппозиционера. «Господин Григоренко в очередной раз показал свою некомпетентность в вопросах экономического развития региона! Рекомендую ему лучше следить за данным направлением! И приглашаю его на встречу, чтобы он увидел наши результаты… И нонсенс заключается в том, что у нас такие некомпетентные депутаты. Прежде чем что-то сказать, советую депутату Григоренко хорошо думать», — отреагировал Морозов.

Скриншот со страницы в социальной сети Facebook

«Замечу, что лично вас я некомпетентным не называл и даже не сказал, что вы плохо работаете. Я лишь сказал, что ваше министерство почти не ведет полезной деятельности (в силу отсутствия полномочий и функционала). Вежливее будьте. Так что я вынужден перенести нашу с вами возможную встречу на время, когда вы будете переназначены в качестве министра», — ответил Григоренко. Однако попытки депутата разрешить конфликт не увенчались успехом — письменная перепалка с высокопоставленным чиновником получила продолжение.

В настоящее время правительство Пермского края отправлено в отставку, но продолжает работать до формирования нового кабинета министров. В кулуарах Леонида Морозова называют в числе тех чиновников, кого губернатор Виктор Басаргин не включит в новый кабмин. Сейчас глава региона проводит индивидуальные встречи с министрами и обсуждает с ними перспективы дальнейшего сотрудничества.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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