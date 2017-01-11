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11 января 2017
10 января 2017
15:01  11 января 2017 2

В Югре пожарный спас котенка из горящего дома. ФОТО

Фото - разное Курган, котенок, окно в подвал
В ХМАО спасли котенка (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Югре сотрудники МЧС спасли котенка из горящего дома. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Нижневартовске накануне, 10 января, произошел пожар в деревянном доме. Огонь быстро охватил здание. С ходу проведя развертывание, спасатели в дыхательных аппаратах вошли в дом. Командир отделения 65-й пожарно-спасательной части Эдуард Бахтегараев рассказал, что, когда проводили разведку внутри здания, видимость была практически нулевой.

«Дальние от входа помещения уже практически полностью были охвачены огнем. Обследовав две ближайшие комнаты и не обнаружив людей, мы вышли на свежий воздух», — сообщил он.

Однако на улице к спасателям подошел хозяин квартиры и сообщил, что в доме остался котенок. «Еще когда первую комнату обследовали, я вроде как слышал мяуканье, но там треск, шум, на улице гул двигателей цистерн — думал: показалось. Когда к нам обратился мужчина, понял, что все-таки слышал мяуканье, — рассказывал Эдуард Бахтегараев. — Развернулись, включились с ребятами в аппараты и назад — в здание. А как иначе? Живой же… Вернулись в первую комнату 1 опять мяуканье. Приглушенное, откуда-то из-за стены. Тогда мы разобрали перегородку и уже в этом помещении нашли бедолагу».

Котенок подпалил шерсть, но все-таки выжил. Хозяин поблагодарил пожарных за спасение питомца и обещал отвезти спасенного малыша в ветеринарную клинику. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, пожарные в ходе инцидента не пострадали.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Татьяна Маркова
© Служба новостей «URA.Ru»
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