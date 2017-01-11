14:55 11 января 2017 5

На гигантской стройке не нажился только ленивый Фото: Роскосмос

Мошенник из Магнитогорска обманул строителей космодрома «Восточный» на миллион рублей. Предприимчивый южноуралец приговорен к четырем годам лишения свободы условно, сообщили «URA.RU» в Благовещенском городском суде.

В 2015 году тридцатилетний мошенник приобрел у одного из предпринимателей документы зарегистрированного в Челябинске ООО «Гигант». В числе прочего в его руках оказались свидетельства о постановке на учет и регистрации юрлица, цифровая подпись к расчетному счету в «Челябинвестбанке», а также несколько sim-карт. Также с помощью родственника он нашел компанию, согласившуюся предоставить ему возможность пользоваться своим расчетным счетом — якобы мужчина собрался заняться производством мебели.

Не перерегистрировав фирму на свое имя, магнитогорец вышел на контакт с компанией из Амурской области, занимавшейся поставками материалов для строящегося космодрома «Восточный» — ООО «Амурэлектрощит», которой предложил отгрузить 20 тонн оцинкованной проволоки более чем на миллион рублей.

Получив 50% предоплаты, от имени несуществующего водителя-экспедитора мошенник регулярно сообщал заказчику о том, как через всю Россию к нему движется обещанный товар. Когда виртуальная фура почти добралась до адресата, магнитогорец попросил перевести ему вторую половину обещанных денег. После чего с помощью цифровой подписи перегнал всю сумму на счет второй фирмы, где ему ее и обналичили.

Попытка запутать следы оказалась настолько наивной, что расследование быстро перешло в практическую плоскость. По совету адвоката жулик полностью признал свою вину, компенсировал нанесенный ущерб и попросил рассмотреть дело о мошенничестве в особом порядке. Наказание магнитогорцу назначено условное благодаря активному сотрудничеству со следствием и полной компенсации ущерба.