15:05 11 января 2017 7

Реабилитация пострадавшего от тюменских врачей мальчика может затянуться Фото: группа "Сбор средств на реабилитацию Гимадеева Димы" в соцсети "ВКонтакте"

Шестилетний тюменский мальчик Дима Гимадеев, которого операция в коммерческой клинике превратила в «растение», уже узнает родителей и общается с братом по скайпу. Однако перспективы выздоровления ребенка остаются туманными. Как минимум до 4 февраля 2017 года Диме предстоит пробыть в израильской клинике на реабилитации.

Как рассказал «URA.RU» отец мальчика Руслан Гимадеев, в состоянии Димы произошло существенное улучшение, он стал больше улыбаться, узнает родных и радуется любимым мультикам. «С точки зрения врачей, он пока просто все понимает, — осторожно говорит Руслан Гимадеев. — Ребенок реагирует, но ни голову не держит, не сидит. Еще до восстановления функций далеко. Дима стал больше улыбаться, но врачи не хотят давать ложную надежду.

Они говорят, что функции могут быстро восстановиться, но могут и остаться на нынешнем уровне. Врачи сказали, что процесс реабилитации длительный, и конкретных прогнозов не делают».

Сейчас Дима реагирует на речь, но не на всю. «Я бы не сказал, что произошло чудо. Дима улыбается, когда смотрит мультики или общается с братом по скайпу. Меня он узнает не всегда, возможно, сказывается побочный эффект от лекарств, — рассказывает отец мальчика. — Чудо или не чудо, но движение есть, он реагирует на просьбу повернуть голову или посмотреть в окно. Когда мы были в клинике в Германии, такого прогресса не было. Может быть, у нас уже „глаз замылился“, ведь нам бы хотелось, чтобы он бегал и играл, как раньше».

Впереди у Димы операция. Отец мальчика говорит, что маленькому пациенту, который все еще не может самостоятельно есть, поставят трубку в живот, через которую он будет питаться, вместо нынешнего назального катетера.

Тюменский областной фонд «Ключ к жизни», оплативший лечение Димы в Израиле, профинансировал пребывание ребенка в клинике до 4 февраля.

«Насколько я знаю, если будет положительная динамика, фонд продолжит финансирование. Но этот вопрос будет решать экспертный совет при департаменте здравоохранения», — говорит Руслан Гимадеев.

Дима и его мама живут при медицинской клинике. «Ключ к жизни» оплачивает им и проживание тоже. Ухаживать за ребенком помогает бабушка Димы. «У них (в израильской клинике — прим. ред.) все хитро устроено. Мама Димы может жить в его палате, но при этом все равно нужно оплачивать номер — двухместный стандарт. Вот мы и отправили бабушку ей в помощь, благо билет недорого стоил».

Руслан Гимадеев говорит, что пока не подавал иск против медицинского центра «Олимп», после операции в котором его здоровый, готовившийся пойти в первый класс сын оказался в вегетативном состоянии. «Лечение продолжается, мы еще не знаем, какой будет вся сумма расходов. Когда Дима с мамой вернутся в Тюмень, тогда и будем подавать иск», — отметил отец мальчика.

Шестилетний тюменец Дима Гимадеев впал в вегетативное состояние после операции по удалению миндалин, которую ему провели в частной клинике «Олимп». Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило против хирурга и анестезиолога клиники уголовное дело. Главврач медицинского центра Надежда Лупенко вину своих врачей отрицает, тем не менее клиника перечислила в фонд «Ключ к жизни» 3,3 миллиона рублей на лечение Димы.