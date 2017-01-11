В Югре парень жестоко расправился с возлюбленной. ФОТО

15:12 11 января 2017 6

Яна Григорьева погибла от рук воздыхателя Фото: соцсети

В ХМАО 19-летняя девушка погибла от рук воздыхателя. 25-летний житель Когалыма зарезал свою возлюбленную в подъезде ее дома. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 11 января, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Преступление произошло 5 января 2017 года. Девушка зашла в подъезд, где ее ждал нападавший. Между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес погибшей многочисленные ранения ножом и попытался скрыться. От полученных травм югорчанка Яна Григорьева скончалась на месте преступления. Мужчина и его жертва ранее находились в близких отношениях. Узнав о том, что партнер был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, девушка прекратила общение.

По ходатайству следователя для обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Это уже третий случай нападения на девушек на почве безответных чувств, произошедший в Югре за последние несколько лет. Ситуация, произошедшая в Когалыме, напоминает трагедию, развернувшуюся в Ханты-Мансийске в 2014 году. Как уже сообщало «URA.Ru», в центре города 19-летний азербайджанец-нелегал Мариф Мамедов, влюбленный в 23-летнюю Юлию Завьялову, несколькими ударами ножа в шею и в голову убил девушку. Все произошло на глазах у матери Юлии.

В октябре 2016 года в Сургуте, в одном из подъездов, молодой человек из Азербайджана также напал с ножом на девушку и, нанеся ей ранения в грудь и живот, выпал из окна лестничного пролета на девятом этаже. Нападавший скончался на месте событий, пострадавшая в критическом состоянии была доставлена в реанимацию. Молодые люди были знакомы — юноша 1990 года рождения долго оказывал 25-летней сургутянке знаки внимания.