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11 января 2017
15:03  11 января 2017 3

«В память о вифлеемских младенцах». В одном из регионов России на день ввели запрет на аборты

Аборт Архив Челябинск, аборт
В Ярославской области на день запретили абортыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По инициативе епархии и департамента здравоохранения Ярославской области 11 января во всех медицинских учреждениях региона запрещено делать аборты. Как уточняют в пресс-службе Ярославской митрополии, акция в память о вифлеемских младенцах, «убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца».

Запрет на аборты в среду введен во всех медицинских госучреждениях Ярославской области, организаторы акции также призвали частные клиники отказаться от операций по искусственному прерыванию беременности, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, в этот же день планируется провести молитвенное стояние за спасение жизни детей возле Казанского собора в Петербурге.

Ранее патриарх Кирилл приравнял аборты к алкоголизму и наркомании. Он предложил вывести их из системы обязательного медицинского страхования, напоминает «Национальная служба новостей».

В Евангелии от Матфея написано, что погибшие по приказу царя Ирода младенцы считаются первыми пострадавшими за Христа, их причислили к лику святых. Между тем в античных исторических источниках отсутствует повествование об избиении младенцев по приказу Ирода.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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