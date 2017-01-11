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11 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:42  11 января 2017 0

Свердловских глав допрашивают по делу экс-министра транспорта Сидоренко

Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, сидоренко александр
Александр Сидоренко пока не дает комментариев по своей ситуацииФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Главы свердловских муниципалитетов получили на Старый новый год далеко не самый приятный подарок. Как стало известно «URA.RU», 13 января их допросят в следственном управлении СК РФ по Свердловской области. Одной из приглашенных стала экс-мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева, возглавлявшая администрацию с 2008 по 2012 годы.

«Полтора месяца назад я уже была на встрече, какие-то вопросы остались за пределами этого разговора, а кроме того, не было никаких подписей под протоколами и прочих формальностей. Сейчас, видимо, это будет — обычные следственные процедуры. Речь у нас со следователем Овчинниковым Евгением Константиновичем шла о ремонте дорог. Спрашивали, по сути, проявлял ли Сидоренко заинтересованность в работе организаций, которые осуществляли ремонт дорог в муниципалитете, в тот период, когда я возглавляла город», — рассказала «URA.RU» Исаева, уточнившая, что ей никакого статуса следствием не присвоено.

По информации Валентины Павловны, подобные же вопросы следователи уже задавали ее бывшему заместителю Вячеславу Данилову и начальнику Службы заказчика городского хозяйства Федору Евтухову, а также главам сразу нескольких муниципальных образований, которые также работали с региональным минтрансом.

Исаева признается, что дала следователям положительную характеристику бывшего министра. «С его стороны всегда была полезная информация и советы добрые, были хорошие взаимоотношения, рабочие, никаких претензий. Личной заинтересованности у нас не было, как и близкого личного знакомства. Следователю тоже надо отдать должное — умный нормальный разговор, к которому я, может быть, поначалу была не совсем готова из-за отсутствия документов, но я все согласилась показать и рассказать», — рассказала бывший градоначальник.

Издание «Между строк» попыталось связаться с заместителем мэра Нижнего Тагила по городскому хозяйству Константином Захаровым, возглавлявшим при Валентине Исаевой Ленинскую районную администрацию, но тот от комментариев отказался.

В ведущем следствие четвертом СУ СК РФ получить комментарий пока также не удалось — телефон пресс-службы не отвечает.

Напомним, 9 ноября 2016 года в доме экс-министра Александра Сидоренко прошли обыски. Оперативные действия, по неподтвержденной информации, связаны с расследованием уголовного дела по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). С тех пор Александр Михайлович недоступен для общения, как и его адвокат.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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